Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen

Für die einen war es der notwendige Schritt, um Kraft zu schöpfen – für viele seiner Fans aber das abrupte Ende einer Radiogewohnheit, die zwei Jahrzehnte lang verlässlich jeden Morgen begann. Und so bleibt von Kratkys Abschied vor allem die Botschaft, wie wichtig es ist, der Gesundheit den Vorrang zu geben. Und, wenn nötig, sich still und schnell „zu schleichen“ ...