Europameister trauert um tote Zwillings-Babys!

„Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar!“

„Unsere Zwillinge Clara und Jacob sind nur wenige Tage bei uns gewesen, aber sie haben uns mehr Liebe geschenkt, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften“, so Seidel zu einem Posting, dass u.a. das kleine Doppelgrab der auch im Tode vereinten Geschwister zeigt.