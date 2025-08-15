Europameister trauert um tote Zwillings-Babys!

Herzzerreißende Schock-Nachrichten von einem deutschen Sport-Aushängeschild: Nur wenige Tage nach der Geburt sind die beiden Zwillings-Babys des Badminton-Stars Marvin Seidel (29) gestorben! Die kleine Clara und der kleine Jacob starben Anfang August vier bzw. fünf Tage, nachdem sie auf die Welt gekommen waren …
Todesursache gab der Europameister von 2022 auf Social Media zwar nicht bekannt, aber da er erst im Juni freudig mitgeteilt hatte, dass er und seine Frau Katrin Ende 2025 Eltern werden würden, scheint die Geburt der Zwillinge allzu früh erfolgt zu sein …
„Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar!“
„Unsere Zwillinge Clara und Jacob sind nur wenige Tage bei uns gewesen, aber sie haben uns mehr Liebe geschenkt, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Wir trauern zutiefst, sind aber dennoch für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften“, so Seidel zu einem Posting, dass u.a. das kleine Doppelgrab der auch im Tode vereinten Geschwister zeigt.
Beklemmend: Nicht weit von der Todesnachricht entfernt findet sich auf Instagram das Posting, in dem Seidel vor 10 Wochen die Vergrößerung seiner Familie angekündigt hatte – darauf zu sehen: zwei Baby-Strampler und Ultraschallbilder der Kleinen, Schnuller und Badminton-Schläger. „Das Leben wird bald ganz anders aussehen. So gespannt auf das, was kommen wird“, schrieb er dazu ...
