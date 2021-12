Ludwig bremst bei möglichen Öffnungsschritten

Hält Lockdown-Ende am 13.12.?

Im Nachrichtenmagazin „profil“ zeigt er sich dagegen etwas zurückhaltender bezüglich Öffnungen. Ein Ende des Lockdowns am 13.12. will er nicht versprechen. Zur Tragweite der Impfpflicht lässt Ludwig aufhorchen: „Wenn es eine generelle Impfpflicht gibt, dann gilt die natürlich auch am Arbeitsplatz.“