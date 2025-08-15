Das Bad, wo es „Cobra-Training“ für Kinder gibt

Bei Spezialeinheit gelernt

Als Sport- und Schwimmlehrer – „Bei der Cobra haben wir viel gelernt!“ – weiß Höller, worauf zu achten ist. Besondere Attraktion ist der Ninja-Turtle-Parcours, den er selbst gebaut hat: „Mit Lianenschwingen, Klettern und Balancieren“, schildert Höller, der bei den Aktivitäten im Bad von der Kultur- und Sportorganisation Ortmann unterstützt wird. Übrigens: Geöffnet ist das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr, zwei- bis dreimal pro Woche gibt’s das Abenteuerprogramm.