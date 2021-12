Gastronomie droht Lockdown bis nach Weihnachten

Handel öffnet und streitet über 2 G Plus

Mit 13. Dezember (der 12. ist ein Sonntag) öffnet der Handel nur für Geimpfte (Ausnahme: Besorgungen des täglichen Lebens). Auch am Sonntag, 19. Dezember, dürfen Geschäfte ausnahmsweise aufsperren. Über 2G plus wird diskutiert: Dann müssten geimpfte Christkindln zum Geschenkekauf einen gültigen PCR-Test vorlegen. Wie das bei jetzt schon überlasteten Testlabors funktionieren soll, ist fraglich. Ebenfalls problematisch: die Kontrollen. Vor jedem Geschäft müsste ein Mitarbeiter den Grünen Pass plus PCR-Test checken. In Einkaufszentren reicht die Kontrolle am Eingang nicht - Ungeimpfte dürfen in die Drogerie auf dem Gelände, nicht aber ins Sportgeschäft daneben.