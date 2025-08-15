Franz Welser-Möst feiert den 65. Geburtstag

Rückzugsort in seiner Heimat

Dennoch ist Welser-Möst Vollblut-Oberösterreicher geblieben: In Litzlberg am Attersee hat er seinen Rückzugsort, die Region wurde in letzter Zeit wieder stärker Teil seines Gestaltungsraums. So entwickelte er für die Kulturhauptstadt im Salzkammergut die Reihe „Hausmusik Roas“, im Rahmen der KulturEXPO Anton Bruckner holte er das Cleveland Orchestra nach Ansfelden und dirigierte die 4. Sinfonie des Jubilars.