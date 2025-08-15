Vorteilswelt
Gefeierter Maestro

Franz Welser-Möst feiert den 65. Geburtstag

Oberösterreich
15.08.2025 16:00
Franz Welser-Möst dirigierte fast alle wichtigen Orchester der Welt.
Franz Welser-Möst dirigierte fast alle wichtigen Orchester der Welt.(Bild: Roger Mastroianni)

Weltstar am Dirigentenpult, Maestro der Stille: Der Oberösterreicher Franz Welser-Möst feiert morgen, Samstag, den 65. Geburtstag. Seine Krebserkrankung scheint überwunden. Er steht demnächst am Pult der Wiener Philharmoniker.

Ungebrochen zählt Franz Welser-Möst, der in Linz und Wels aufgewachsen ist, zu den bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart. Seine Kunst lebt von Tiefe, Klarheit, Respekt vor der Stille und (Zu-)Hören.

Sein Buch „Als ich die Stille fand“ (Brandstätter) wurde zum Bestseller und ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den Lärm der Welt. Musikalisch gilt er als Meister der Oper und Visionär der Symphonik.

Ob bei den Salzburger Festspielen oder als dreifacher Dirigent des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker – seine Interpretationen werden oftmals zu Sternstunden der Musik. Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt er als Chefdirigent das Cleveland Orchestra, das unter seiner Leitung zu einem der innovativsten Klangkörper der USA wurde.

Rückzugsort in seiner Heimat
Dennoch ist Welser-Möst Vollblut-Oberösterreicher geblieben: In Litzlberg am Attersee hat er seinen Rückzugsort, die Region wurde in letzter Zeit wieder stärker Teil seines Gestaltungsraums. So entwickelte er für die Kulturhauptstadt im Salzkammergut die Reihe „Hausmusik Roas“, im Rahmen der KulturEXPO Anton Bruckner holte er das Cleveland Orchestra nach Ansfelden und dirigierte die 4. Sinfonie des Jubilars.

Obwohl ihn in den vergangenen zwei Jahren eine – nun überwundene – Krebserkrankung zu Pausen zwang, wirkte er im Orientierungsprozess rund um die Neubesetzung der Linzer LIVA-Spitze wesentlich mit. Nächster Auftritt: Er steht am 28. und 30. August bei den Salzburger Festspielen am Pult der Wiener Philharmoniker.

Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

