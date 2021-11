Ägypten: Sphinx-Allee in Luxor wiedereröffnet

Mit einer aufwendig produzierten Show hat Ägypten die 3000 Jahre alte Sphinx-Allee zwischen zwei Tempeln in der Stadt Luxor wiedereröffnet und das Land als „fantastisches und sicheres“ Reiseziel beworben. Bei dem Fernsehspektakel am Nil zogen am Donnerstagabend Hunderte Tänzer und kostümierte Schauspieler über die Allee, die von Sphinx-Statuen gesäumt wird. Die restaurierte Allee mache Luxor zum „größten Freiluftmuseum der Welt“, so Antikenminister Chalid al-Anani.