20 % Weihnachtsrabatt auf Urlaubsboxen sichern

Schritt 2: Der Weihnachtsbaum

Nicht zu klein, gerade gewachsen und natürlich schön sollte er sein. Um ihn zu finden durchstreifen Sie tagelang die heimischen Wälder, bloß damit Sie am Ende doch Abstriche machen müssen.



Unser Fazit: Es gibt keinen perfekten Baum, also finden Sie sich damit am besten ab.