Taschenkontrollen: Apple zahlt 30 Millionen Dollar

Apple hat sich in einem außergerichtlichen Vergleich in den USA bereit erklärt, 29,9 Millionen Dollar an Mitarbeiter seiner Stores in Kalifornien zu zahlen, die gezwungen waren, sich außerhalb der Arbeitszeit einer Taschenkontrolle zu unterziehen. Der iPhone-Hersteller legt damit einen achtjährigen Rechtsstreit bei.