Ronaldo-Sohn (16) darf sich über Premiere freuen

Der Sohn von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist erstmals für Portugals U17-Nationalmannschaft nominiert worden.
Cristiano dos Santos steht auf der Liste der 23 Spieler für das Team, das zwischen dem 6. und 17. November drei EM-Qualifikationsspiele bestreiten wird.
Zuvor war der 16-Jährige schon für die U15 und U16 des portugiesischen Verbandes eingelaufen und hatte in bisher 13 Spielen fünf Tore erzielt. Ronaldo Jr. spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien für Al Nassr.
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