Austro-Kanzler reist nach Peking

ANDERERSEITS gilt für Stockers Besuch in China dasselbe wie jüngst für seine Reise nach Indien: Damals sprach der Kolumnist von der Visite der alpenländischen Maus beim indischen Elefanten. Dieses Mal bietet sich das Bild von der Audienz eben derselben Maus beim chinesischen Drachen an. Soll heißen, dass es sich um Staatsbesuche handelt, die – auch wenn Stocker gewiss mit chinesischer Höflichkeit empfangen wird – schlicht und einfach nicht auf Augenhöhe stattfinden.