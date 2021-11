Sind wir für die Wintersaison gerüstet?

„Heuer wird die Saisonkarte gekauft“

Trotz Kritik und Pessimismus in klassisch österreichischer Manier wollen sich viele Leser ihren Winterurlaub nicht nehmen lassen. DerSagerAlexAUT begrüßt die 2G-Regel in den Skigebieten, da er sich sonst zu unsicher wäre. „Alles besser als zusperren und die Wirtschaft zerstören“, ist in der „Krone“-Community auch zu lesen.