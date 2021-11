„Auch mit 2G ist eine gute Wintersaison möglich“

Hörl reagierte damit auf die Kritik der Tiroler FPÖ, die am Dienstag bekannt gab, wegen dieser „gesetzeswidrigen“ Maßnahme den Verfassungsgerichtshof anrufen zu wollen. Eine Individualbeschwerde sei gerade in Ausarbeitung. „Seilbahnen unterliegen dem Eisenbahngesetz. Würde hier die 2G-Regel eingeführt werden, so gelte das auch für U-Bahnen, Straßenbahnen, Eisenbahnen“, betonte der blaue Tourismussprecher im Tiroler Landtag, Alexander Gamper.