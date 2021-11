Arbeitslos wegen Darmerkrankung

„Meine Kollegen und der Chef glauben, ich will mich mit Toilettengängen vor der Arbeit drücken. Ich rechne täglich mit der Kündigung“, so eine Betroffene. Etliche der 80.000 CED-Patienten in Österreich fühlen sich unverstanden und mit den schweren Symptomen (Bauchschmerzen, Durchfälle, Darmblutungen, Leistungsabfall, Fieber, Übelkeit, Gewichtsverlust, Gelenksprobleme) allein gelassen. Hinzu kommt, dass das Privatleben beeinträchtigt ist, Freundschaften und Beziehungen in die Brüche gehen.