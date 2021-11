Polizei startet Aktion für sicheren Online-Handel

Als Folge der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie wurden auch tausende neue Online-Shops eröffnet - nicht alle davon jedoch durch seriöse Anbieter. „Die Unterscheidung von echten und betrügerischen Webshops stellt für viele Kundinnen und Kunden eine große Herausforderung dar. Die Kampagne mit dem Hashtag ‘BuySafePaySafe‘ richtet sich an alle Online-Shopper und gibt einfache Tipps wie das Prüfen von Bewertungen, keine Weitergabe von Kartendaten per E-Mail, das Achten auf einen gesicherten Datentransfer (HTTPS und SSL Verschlüsselung) oder das Archivieren aller Daten über den Online-Einkauf“, hieß es in der Aussendung des Bundeskriminalamts.