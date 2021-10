Apple lädt am 18. Oktober zum nächsten Event

Etwas mehr als einen Monat nach der Vorstellung des iPhone 13, neuer iPads und der Watch S7 lädt Apple am 18. Oktober bereits zum nächsten Online-Event. Unter dem Motto „Unleashed“ (auf Deutsch etwa „Entfesselt“) verschickte der kalifornische Konzern am Dienstagabend entsprechende Einladungen an Medienvertreter. Erwartet wird, dass Apple neue MacBook Pros und aller Voraussicht nach auch die dritte Generation seiner AirPods-Ohrhörer vorstellen wird.