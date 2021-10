Preis-Schock an Kassa: „Kilopreise vergleichen!“

Neben den erhöhten Gaspreisen werden wir in Zukunft auch für Getreide, Zucker & Co. tiefer in die Tasche greifen müssen. Bemerkbar macht sich das, wie berichtet, für die Konsumenten heuer auch an den Supermarktkassen. Kein Wunder, dass viele Konsumenten nun auch ihr eigenes Konsumverhalten kritisch betrachten und entsprechend agieren. Was unsere geschätzten Leser zu den steigenden Lebensmittelpreisen sagen und welche Tricks und Kniffe sie einsetzen, lesen Sie hier.