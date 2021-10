Droht uns Preis-Schock an der Supermarktkassa?

Parallel zur bevorstehenden Preisexplosion bei den Energiepreisen - die „Krone“ berichtete - droht nun auch an den Supermarkt-Kassen finanzielles Ungemach. Aufgrund von Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Getreide, Zucker & Co. werden wir demnächst auch für Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen müssen.