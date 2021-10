Tabuthema Stuhlinkontinenz

Viele brechen aus Scham Kontakte ab

Für jene, die gröbere und sehr häufige Beschwerden haben, gilt folgendes Zitat, wie Dr. Lechner betont: „Inkontinenz ist nicht tödlich, aber sie nimmt dir das Leben.“ Denn sie führt in vielen Fällen zu sozialer Isolation, weil die Betroffenen sich scheuen, das Haus zu verlassen und dafür soziale und sogar familiäre Kontakte abbrechen - ganz zu schweigen von der hohen psychischen Belastung im Berufsalltag. „Auch die Partnerschaft und sexuelle Kontakte leiden unter dieser Diagnose“, ergänzt die Expertin, die appelliert, sich nicht die Lebensqualität nehmen zu lassen. Denn es gibt gute Therapien! Zunächst setzt der Arzt auf nicht-operative, konservative Behandlung. Vielen Patienten hilft etwa Physiotherapie mit Beckenbodentraining. Aber auch die „Stuhlregulation“ (wie man z. B. seine Ausscheidung eindicken kann) spielt eine Rolle - darüber geben Kontinenzberater Auskunft. Diese Fachleute beraten ebenso, welche Hilfsmittel wie Einlagen im Einzelfall geeignet sind (Infos dazu auch am Beratungstelefon der MKÖ, siehe Kasten) und wie man Hautveränderungen in diesem sensiblen Bereich vorbeugt.