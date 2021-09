Smartphone-App soll die Angst vor Spinnen nehmen

App lässt virtuelle Spinnen umherkrabbeln

Die Funktionsweise der App ist denkbar simpel: Sie nutzt Augmented-Reality-Technologie, blendet also in Echtzeit-Bilder aus der Smartphone-Kamera digitale Elemente ein. Bei diesen Elementen handelt es sich im konkreten Fall um umher krabbelnde Spinnen, der Nutzer kann sie also am Handy-Display über seine Hand oder durch die Wohnung flitzen lassen.