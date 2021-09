Kontrolle der Winterregeln: Mehr Polizei gefordert

Für den Wintersport gelten heuer strikte Corona-Auflagen: Die 3G-Regel gilt für Hotellerie, Gastronomie und Seilbahnbetriebe, in geschlossenen Gondeln muss zusätzlich eine FFP2-Maske getragen werden. Die Einhaltung der Corona-Regeln soll durch „scharfe Kontrollen“ der Polizei sichergestellt werden, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag an. Für Reinhard Zimmermann, Chef der Polizeigewerkschaft, ist „die Sache nicht fertig gedacht“. Es gebe zu wenig Personal.