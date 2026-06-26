Traumjob? 50.000 Dollar für alle WM-Spiele live

Davon träumen doch viele Fußballfans! Austin Franklin und Kevin Akoto erhalten 50.000 Dollar und müssen sich dafür in einem Glaskasten auf dem Time Square in New York alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft ansehen. Akoto hat dafür sogar zwei Opfer gebracht: Er kündigte seinen Job und beendete seine Beziehung.
Fußballschauen und Geld verdienen? Da könnte man fast neidisch werden. Aber sich tatsächlich in den 39 Tagen des Events alle 104 Partien der aktuell laufenden Weltmeisterschaft anzusehen, kann zeitweise doch mühsam werden. „Es gibt natürlich einige Spiele, die echte Nieten sind – das passiert eben, aber man hat ja auch seine spannenden Spiele“, grinst Kevin Akoto.
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