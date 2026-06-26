Traumjob? 50.000 Dollar für alle WM-Spiele live

Fußballschauen und Geld verdienen? Da könnte man fast neidisch werden. Aber sich tatsächlich in den 39 Tagen des Events alle 104 Partien der aktuell laufenden Weltmeisterschaft anzusehen, kann zeitweise doch mühsam werden. „Es gibt natürlich einige Spiele, die echte Nieten sind – das passiert eben, aber man hat ja auch seine spannenden Spiele“, grinst Kevin Akoto.