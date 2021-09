SPD-Politiker mit Seitenhieb auf Kanzler Kurz

CDU-Politiker: „Wollen wieder unbeschwert Skiurlaub machen“

Nun gibt es aber nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland immer lauter werdende Rufe, eine Wintersaison samt Après-Ski-Partys zu ermöglichen - unter bestimmten Voraussetzungen. So meinte der CDU-Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß am Montag gegenüber Medien: „Wir wollen wieder unbeschwert Skiurlaub machen. Daher ist es grundsätzlich richtig, bestimmte Veranstaltungen nur für Personengruppen zu öffnen, bei denen die Ansteckungsgefahr gering ist.“ Mit der bestimmten Personengruppe meinte Bareiß Geimpfte und Genesene.