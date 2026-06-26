Aus Rache? Nach Schulverweis Amoklauf angedroht

Ich mach’ an deiner Schule einen Amoklauf! Diese Worte soll ein 15-Jähriger einer ehemaligen Mitschülerin ins Ohr geflüstert haben. Als er dann rund vier Wochen später vor der Schule in Eichgraben auftauchte, schrillten nicht nur bei der Zwölfjährigen die Alarmglocken. Aufgrund seines unrühmlichen Abgangs – der Jugendliche wurde nach einer Körperverletzung an einem Mitschüler aus der Schule geworfen – behält man ihn dort noch länger in Erinnerung. „Ich will mich eh mal rächen“, soll er gegenüber anderen Jungs gedroht haben. Schnell machten Gerüchte um eine mögliche Waffe die Runde. „Die Schüler hatten zunehmend Angst vor ihm“, schildert eine Lehrerin.