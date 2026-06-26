Warm war’s immer – aber war‘s auch so oft so heiß?

Österreich stöhnt unter der Hitze. Unter einer Hitze, die so – schon gar im Juni – noch vor ein paar Jahren nicht vorstellbar war. Die Thermometer klettern in Höhen, die vor allem ältere Menschen, die oft besonders empfindlich auf Hitze reagieren, von früher ganz und gar nicht kennen. Ein paar Tage mit Höchstwerten von 32 oder gar 33 Grad waren einst der Sommer-Höhepunkt. Und doch ist eine – ach so falsche – vermeintliche Weisheit kaum ausrottbar: „Warm war’s immer schon.“