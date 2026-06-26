WAC hat einen neuen Boss – mit einem neuem Plan!

Auf den WAC warten heiße Tänze zum Saisonstart – das gab es in der Bundesliga-Geschichte der Lavanttaler noch nie! An der Kommandozentrale der Fußball-Akademie werkt nun ein neuer Geschäftsführer – er löst Ex-Nationalspieler Walter Kogler ab, hat diesen Plan! Und: Bei Regionalligist Austria Klagenfurt tickt die Uhr, sind fünf Testpiloten da, ist der nächste Abgang fix. Der Kärntner Fußballverband hat indes eine neue Zentrale gefunden!