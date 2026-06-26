Manuel Neuer: Patzer? „Auf gar keinen Fall!“

„Ne!“

„Ne.“ Lautete die lapidare Antwort Neuers auf die Frage eines Reporters, ob er denn das zweite Gegentor auf seine Kappe nehme. Eher der Goalie sehr eloquent und analytisch zur Erklärung ansetzte: „Weil es eine ganz normale Kopfballverlängerung gewesen ist und ich dann versuche, den Ball zu fangen. Es war also eine ganz normale Situation. Jeder, der schon einmal Torwart gespielt hat, der weiß, dass ich mich so zu dem Ball hinstellen muss und den auch so zu fangen versuchen muss. Das ist, wie wenn ein Spieler zum Ball geht, und der eine kommt halt mit der Fußspitze vor dem anderen dran. Ich schaue natürlich auf die Verlängerung, auf das, was da vorne passiert.“