Après-Ski im Winter laut Stufenplan - die Details

Kaum ist der Sommer vorbei, sehnen sich viele schon nach der Wintersaison - inklusive Après-Ski. Unter Einhaltung strenger Regeln soll es heuer wieder möglich sein, einen Pistentag in einer Skihütte oder Bar ausklingen zu lassen. Über Zutritt entscheidet der Stufenplan. So soll für Seilbahnen wie in Gastronomie und Hotellerie die 3G-Regel gelten - ab Stufe 3, die mit einer mindestens 20-prozentigen Auslastung der Intensivstationen einhergeht, mittels PCR- statt Antigen-Test -, Après-Ski-Lokale zählen zur Nachtgastro. Vorrangig lauteten die Appelle am Montagvormittag aber, sich „möglichst schnell“ impfen zu lassen, denn für Geimpfte gebe es auch im Winter kaum Einschränkungen.