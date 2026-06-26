Ohne Paris Hilton geht auch gegen die Türkei nix

Natürlich ging ohne Paris Hilton gar nichts. Die Society-Lady war in der Nacht auf Freitag freilich wieder im Stadion, als „ihre“ US-Boys gegen die Türkei zangelten.
Inzwischen scheint es Tradition zu sein. Kaum spielt das US-Nationalteam Fußball, ist Paris Hilton live im Stadion dabei. Zumindest war das bei der WM bisher immer der Fall. Auch beim dritten Gruppenspiel, gegen die Türkei, zog Hilton im Stadion wieder ihre Show ab. Diesmal sogar mit Kindern.
Jessica Alba
Auch sonst war Promi-technisch einiges los auf den Tribünen. So ließ sich etwa auch Jesica Alba beim Türkei spiel blicken:
Oder Brad Pitt:
Oder Leonardo Di Caprio:
Ja, der Fußball-Boom dürfte entfacht sein in den USA. Auch in der Promiszene.
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