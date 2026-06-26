Ohne Paris Hilton geht auch gegen die Türkei nix

Inzwischen scheint es Tradition zu sein. Kaum spielt das US-Nationalteam Fußball, ist Paris Hilton live im Stadion dabei. Zumindest war das bei der WM bisher immer der Fall. Auch beim dritten Gruppenspiel, gegen die Türkei, zog Hilton im Stadion wieder ihre Show ab. Diesmal sogar mit Kindern.