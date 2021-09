Punktsieg für grüne Ministerin im Koalitionsstreit

Zadić verweist auf gültige Rechtslage

Gerstl und ÖVP-Freunde schickten eine parlamentarische Anfrage an Zadić hinterher. Zentrale Frage: Warum gibt sie keine Ermittlungserkenntnisse zu Ibiza, Casinos etc. preis? Dies würde dem sogenannten Interpellationsrecht (Auskünfte an Parlamentarier) unterliegen. Zadić verweist auf die gültige Rechtslage, die seit 2008 gilt. In der aktuellen Anfragebeantwortung heißt es: „Seit 2008 hat das Justizministerium, egal, welcher politischen Partei, entsprechende parlamentarische Anfragen zu Weisungen oder Ermittlungen nicht beantwortet.“