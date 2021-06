Türkis-grüne Retourkutschen rund um U-Ausschuss

Blümel lud Grün-Gegner zu Gespräch über Ökosteuerreform

Zadić kritisierte zudem „unqualifizierte“ Justiz-Angriffe der ÖVP. Und als wäre all das nicht schon erstaunlich genug, geht man in der ÖVP sogar davon aus, dass auch Blümels Ladung schon eine grüne Retourkutsche war – und zwar dafür, dass Blümel just wenige Tage vor dem Parteitag der Ökopartei den Wirtschaftsforscher und Grün-Gegner Hans-Werner Sinn zum Gespräch über die Ökosteuerreform einlud.