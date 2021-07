Türkiser Angriff auf Justizministerin Zadic

Das Seilgeviert ist türkis-grün gefärbt. ÖVP-Mandatar Wolfgang Gerstl und Kollegen mit parlamentarischer Anfrage vom 8. Juli an Zadic: Man bezieht sich auf ihre Anfragebeantwortung zu „Fragwürdigen Vorgängen im BVT“, in der die Justizministerin meinte, dass Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht dem sogenannten Interpellationsrecht unterliegen. Also müsse sie dem Parlament keine Auskunft erteilen. Die ÖVP bezeichnet dies als „rechtlich falsch“. Mitglieder der Bundesregierung seien dem Nationalrat rechtlich und politisch verantwortlich. Zentraler Aspekt ist die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Ministerium. „Also unterliegen Auskünfte dem Interpellationsrecht.“