Zadic: „Wir folgen VfGH auf Punkt und Beistrich“

In einem sind sich alle einig. Viele Daten werden den Ausschuss, der am 15. Juli seine Befragungen beendet, nicht mehr erreichen. Vielleicht gibt es eine Neuauflage 2022. Heute geht es mit Bundeskanzler Sebastian Kurz weiter. Bei seinem ersten Mal, so der Verdacht der WKStA, könnte er eine Falschaussage getätigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es wird wieder um Chats und Postenschacher gehen. Und die SPÖ kündigt an, neues heißes Material vorzulegen.