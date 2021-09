IAA 2021: Eine Geschichte voller Missverständnisse

Alles neu, alles supi

Was neu war abgesehen vom Standort München statt Frankfurt? Die Ausstellungsflächen verteilten sich auf zwei bzw. viele Standorte, nämlich die Hallen am Messegelände einerseits und mehrere „Open Spaces“ in der Innenstadt andererseits, wo beinahe so etwas wie Volksfeststimmung aufkam (den Münchnern fehlt das Oktoberfest). Außerdem gab es diesmal mehr E-Bike- als Autohersteller, die Möglichkeit zu Probefahrten auf der eigens eingerichteten „Blue Lane“ und bei den Exponaten musste man Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor beinahe mit der Lupe suchen. Eines der wichtigsten war der Dacia Jogger, ein supergünstiger Siebensitzer für Familien mit kleinem Budget, und der wurde nicht einmal in einer Messehalle gezeigt, sondern im Open Space am Königsplatz. Wie auch der neue Kia Sportage, der ums Eck am Odeonsplatz stand. Es musste schon Elektro- oder zumindest Hybridantrieb sein, damit man sich unter die Augen des Publikums wagen konnte.