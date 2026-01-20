ÖFB-Routinier verlängert Vertrag bei Union Berlin

Über 370 Pflichtspiele für Union

„Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert“, freut sich Geschäftsführer Horst Heldt über den Verbleib des Routiniers.