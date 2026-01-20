Vorteilswelt
Seit 2014 im Verein

ÖFB-Routinier verlängert Vertrag bei Union Berlin

Deutsche Bundesliga
20.01.2026 22:01
Christopher Trimmel hat seinen Vertrag bei Union Berlin verlängert.
Christopher Trimmel hat seinen Vertrag bei Union Berlin verlängert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Kapitän bleibt weiter an Bord. ÖFB-Legionär Christopher Trimmel hat seinen Vertrag bei Union Berlin noch einmal verlängert. Die Verkündung erfolgte in feierlichem Ambiente. 

0 Kommentare

Am Rande der Feierlichkeiten zum 60. Vereinsjubiläum der „Eisernen“ hat Kapitän Trimmel – unter dem Jubel von rund 4000 Fans – seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Berlin verlängert. Dieser laufe „über die aktuelle Saison hinaus“, wie Union mitteilte und keine weiteren Details nannte.

Über 370 Pflichtspiele für Union
„Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert“, freut sich Geschäftsführer Horst Heldt über den Verbleib des Routiniers.

Der 38-Jährige ist seit 2014 Teil der Mannschaft von Union Berlin. Damals war er von Rapid in die deutsche Hauptstadt gewechselt. Seither hat er 378 Pflichtspiele für den Verein bestritten und dabei sechs Treffer erzielt, sowie 70 vorbereitet.  Bei der 60-Jahr-Feier wurde Trimmel auch in die Legenden-Elf des Klubs berufen.

