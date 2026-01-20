ÖFB-Routinier verlängert Vertrag bei Union Berlin

Der Kapitän bleibt weiter an Bord. ÖFB-Legionär Christopher Trimmel hat seinen Vertrag bei Union Berlin noch einmal verlängert. Die Verkündung erfolgte in feierlichem Ambiente.
Am Rande der Feierlichkeiten zum 60. Vereinsjubiläum der „Eisernen“ hat Kapitän Trimmel – unter dem Jubel von rund 4000 Fans – seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Berlin verlängert. Dieser laufe „über die aktuelle Saison hinaus“, wie Union mitteilte und keine weiteren Details nannte.
Über 370 Pflichtspiele für Union
„Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert“, freut sich Geschäftsführer Horst Heldt über den Verbleib des Routiniers.
Der 38-Jährige ist seit 2014 Teil der Mannschaft von Union Berlin. Damals war er von Rapid in die deutsche Hauptstadt gewechselt. Seither hat er 378 Pflichtspiele für den Verein bestritten und dabei sechs Treffer erzielt, sowie 70 vorbereitet. Bei der 60-Jahr-Feier wurde Trimmel auch in die Legenden-Elf des Klubs berufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.