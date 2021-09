Fahrradtrends: Automesse IAA auf neuen (Rad-)Wegen

Die IAA ist in diesem Jahr Präsentationsplattform zahlreicher alternativer Mobilitätsangebote. Deshalb sind in größerer Zahl Hersteller von Fahrrädern und Fahrradzubehör sowie Dienstleistungsanbieter rund ums Bike auf der Messe vertreten - obwohl erst kürzlich die große Fahrrad-Leitmesse, die Eurobike, abgehalten wurde. Der IAA-Veranstalter VDA hat die Vertreter der Zweiradbranche unter anderem mit attraktiven Konditionen bei den Standpreisen gelockt, was gleich mehrere Dutzend Radhersteller nutzen, ihre Neuheiten einem großen Publikum zu präsentieren.