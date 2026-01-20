„Exciting News“
US-Vize JD Vance wird zum vierten Mal Papa
US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau Usha werden zum vierten Mal Eltern. „Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind, einem Buben, schwanger ist“, teilten die beiden auf der Plattform X mit.
Usha und dem Baby gehe es gut, hieß es weiter. Der Geburtstermin sei Ende Juli. Das Paar dankte Militärärztinnen und Militärärzten, die sich „hervorragend um unsere Familie kümmern“. Auch die Mitarbeitenden (gemeint dürften die des Weißen Hauses sein, Anm.) täten so viel dafür, „dass wir unserem Land dienen und gleichzeitig ein wunderbares Leben mit unseren Kindern genießen können“. „Die familienfreundlichste Regierung aller Zeiten“, schrieb das Weiße Haus wiederum und teilte das Posting von Usha Vance.
Das Paar hat bereits drei Kinder – nämlich Ewan (2017 geboren), Vivek (2020 geboren) und Mirabel (2021). Diese werden so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Kennengelernt haben sich Usha und JD Vance während ihres Jurastudiums an der Yale Law School. 2014 folgte die Hochzeit.
Hier sehen Sie das Posting, mit dem die Schwangerschaft bekannt gegeben wurde:
Usha Vance ist die erste Ehepartnerin eines amtierenden US-Vizepräsidenten, die schwanger ist. Sie ist zudem die erste Second Lady indischer Herkunft.
