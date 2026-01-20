US-Vize JD Vance wird zum vierten Mal Papa

Usha und dem Baby gehe es gut, hieß es weiter. Der Geburtstermin sei Ende Juli. Das Paar dankte Militärärztinnen und Militärärzten, die sich „hervorragend um unsere Familie kümmern“. Auch die Mitarbeitenden (gemeint dürften die des Weißen Hauses sein, Anm.) täten so viel dafür, „dass wir unserem Land dienen und gleichzeitig ein wunderbares Leben mit unseren Kindern genießen können“. „Die familienfreundlichste Regierung aller Zeiten“, schrieb das Weiße Haus wiederum und teilte das Posting von Usha Vance.