Snipes-Gründer könnte Sporthändler Hervis kaufen

Snipes, den die Online-Ausgabe des „Standard“ als wahrscheinlichen Käufer anführt, bietet Sneakers und Straßenkleidung an. Die Marke wurde 1998 vom Deutschen Sven Voth in Essen gegründet, 2011 beteiligte sich Deichmann. Heute hält der Schuhhändler alle Anteile des Unternehmens, Voth zog sich 2024 aus der Geschäftsführung zurück. Aktuell habe er „viele spannende Bälle in der Luft“, sagte eine Sprecherin zu der Zeitung. Weil sein Terminkalender so voll sei, stünde er erst kommende Woche für Gespräche zur Verfügung.