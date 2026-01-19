Fiat Tris: Dreiradlegende kommt zurück nach Europa

Wie einst die Ape setzt der Tris auf eine kompakte, zu den Seiten offene Kabine, die über einem einarmig geführten 12-Zoll-Vorderrad thront. Am Heck befindet sich eine großzügige Ladefläche auf einer stabilen zweispurigen Hinterachse. Das Transportabteil misst 2,25 Quadratmeter und bietet damit Platz für eine Europalette. Die maximale Nutzlast gibt Fiat mit 540 Kilogramm an. Je nach Einsatzzweck ist die Ladefläche offen oder mit Seitenwänden erhältlich.