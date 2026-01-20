Abflug der Billigflieger kostet 200 Flughafen-Jobs

Dazu kommt, dass auch die irische Ryanair bei uns die Flotte verkleinert. Statt zuletzt noch 19 werden es heuer im Sommer nur mehr 14 Flugzeuge sein, die in Wien stationiert sind. Ryanair-Boss Michael O‘Leary hat den Schritt auf die hohen Standortkosten in Österreich zurückgeführt. Einerseits zähle der Flughafen Wien mit seinen Gebühren zu den teuersten in Europa. Andererseits kommt bei uns auch noch die Ticketsteuer zum Tragen. Der Staat kassiert derzeit zwischen 12 Euro (Kurzstrecke) und 30 Euro (Langstrecke) pro Person und Flug. Auf den innereuropäischen Strecken sind wir damit hinter den Niederlanden (29,40 Euro) und Deutschland (derzeit 15,53 Euro) das drittteuerste Land in Europa.