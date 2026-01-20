Vorteilswelt
Beeindruckende Top 10

Auf diese (Teilzeit-) Stromer fahren Chinesen ab

Motor
20.01.2026 06:10
(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Markt für Elektro- und elektrifizierte Autos in China ist riesig. So riesig, dass BYD der größte E-Autohersteller der Welt ist, obwohl nur ein kleiner Teil der Produktion im Ausland verkauft wird. Nur ein Nicht-Chinese schafft es in die Top Ten – und das gleich doppelt.

China blieb auch 2025 mit großem Abstand der weltweit wichtigste Pkw-Markt. Branchenkenner erwarten angesichts von bereits mehr als 24 Millionen neu zugelassenen Pkw bis einschließlich Oktober einen Jahresabsatz von rund 28 bis 30 Millionen Fahrzeugen. Damit behauptet der chinesische Markt seine dominante Stellung im globalen Vergleich.

Getragen wird die Entwicklung weiterhin von der Elektrifizierung. Zwar liegt für das Gesamtjahr noch keine belastbare Abschlusszahl vor, doch Beobachter gehen davon aus, dass New Energy Vehicles (NEV) – also batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und weitere elektrifizierte Antriebe – erstmals mehr als die Hälfte aller Pkw-Neuzulassungen in China ausmachen werden. 2024 lag ihr Anteil noch bei 48 Prozent. Der globale Leitmarkt der Autoindustrie würde damit einen weiteren Meilenstein der Elektro-Wende erreichen und seinen Elektrifizierungs-Vorsprung gegenüber anderen großen Automobilregionen weiter ausbauen.

Der Geely Galaxy Xingyuan ist das meistverkaufte E-Auto in China. In Exportmärkten wie ...
Der Geely Galaxy Xingyuan ist das meistverkaufte E-Auto in China. In Exportmärkten wie Australien heißt das Modell Geely EX2.(Bild: Geely)

Eine Auswertung der Einzelhandelsverkäufe von CarNewsChina zeigt, dass bei den NEV-Verkäufen einheimische Hersteller klar dominieren. Angeführt wird das Feld vom Geely Galaxy Xingyuan mit 465.775 Einheiten, gefolgt vom Wuling Hongguang Mini EV mit 435.599 Fahrzeugen. Auf Rang drei liegt das Tesla Model Y mit 425.337 Zulassungen. Dahinter folgen BYD Qin Plus (387.315), BYD Seagull (310.956), BYD Qin L (264.671), Xiaomi SU7 (258.164), BYD Seal 06 (220.317), Tesla Model 3 (200.361) sowie BYD Song Plus (200.276).

Die Top 10 der NEV-Auto Zulassungen in China

  1. Geely Galaxy Xingyuan (465.775 Einheiten)
  2. Wuling Hongguang Mini EV (435.599)
  3. Tesla Model Y (425.337)
  4. BYD Qin Plus (387.315)
  5. BYD Seagull (310.956)
  6. BYD Qin L (264.671)
  7. Xiaomi SU7 (258.164)
  8. BYD Seal 06 (220.317)
  9. Tesla Model 3 (200.361)
  10. BYD Song Plus (200.276)

Acht der zehn meistverkauften NEV stammen von chinesischen Herstellern. Tesla bleibt der einzige ausländische Anbieter mit relevanter Präsenz und ist mit zwei Modellen in den Top Ten vertreten. Deutsche Marken fehlen hingegen vollständig. Trotz ihrer starken Position im chinesischen Gesamtmarkt taucht kein Modell eines deutschen Herstellers unter den absatzstärksten Elektroautos auf.

Die Zahlen verdeutlichen die aktuelle Marktstruktur in China. Lokale Anbieter punkten mit breiten Modellpaletten, schneller Produktentwicklung und häufig deutlich niedrigeren Einstiegspreisen. Vor allem Konzerne wie BYD und Geely besetzen mit mehreren Baureihen gleichzeitig die oberen Ränge, während internationale Hersteller zunehmend unter Wettbewerbsdruck geraten. 

Für Volkswagen, Mercedes-Benz oder BMW bleibt China zwar ein Schlüsselmarkt, doch im Segment der NEV-Bestseller sind sie im direkten Modellvergleich derzeit kaum sichtbar.

