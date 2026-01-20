Auf diese (Teilzeit-) Stromer fahren Chinesen ab

Getragen wird die Entwicklung weiterhin von der Elektrifizierung. Zwar liegt für das Gesamtjahr noch keine belastbare Abschlusszahl vor, doch Beobachter gehen davon aus, dass New Energy Vehicles (NEV) – also batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und weitere elektrifizierte Antriebe – erstmals mehr als die Hälfte aller Pkw-Neuzulassungen in China ausmachen werden. 2024 lag ihr Anteil noch bei 48 Prozent. Der globale Leitmarkt der Autoindustrie würde damit einen weiteren Meilenstein der Elektro-Wende erreichen und seinen Elektrifizierungs-Vorsprung gegenüber anderen großen Automobilregionen weiter ausbauen.