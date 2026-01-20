Steirer bei Schusswechsel mit Polizei getötet

Von Cobra erschossen

Als die Cobra-Beamten das Haus stürmten, eröffnete der Steirer das Feuer. Auch die Polizisten gaben Schüsse ab – und trafen. Der bereits vorab alarmierte Notarzt war sofort zur Stelle, konnte das Leben des 46-Jährigen aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an Ort und Stelle.