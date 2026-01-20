Steirer bei Schusswechsel mit Polizei getötet

Großeinsatz für die steirische Polizei in der Nacht auf Dienstag in Kainbach bei Graz: Ein 46-jähriger Mann verbarrikadierte sich in seinem Haus und lieferte sich eine Schießerei mit den Beamten. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt.
Ein 46-jähriger Steirer löste am späten Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei aus. Angehörige hatten Alarm ausgelöst, nachdem der Mann sie bedroht hatte und besorgniserregende Bilder mit einer Schusswaffe geschickt hatte. Ein Großaufgebot der Exekutive mit Unterstützung der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) und der Spezialeinheit Cobra rückte an.
Mehrmals versuchten die Beamten mit dem 46-Jährigen, der offenbar aus dem Suchtgiftmilieu stammt, Kontakt aufzunehmen. Dieser drohte jedoch damit, das Haus in die Luft zu sprengen. Danach verbarrikadierte er sich mit einer Langwaffe im Haus. Stundenlange Bemühungen, den Mann zum Aufgeben zu überreden, brachten allerdings keinen Erfolg.
Von Cobra erschossen
Als die Cobra-Beamten das Haus stürmten, eröffnete der Steirer das Feuer. Auch die Polizisten gaben Schüsse ab – und trafen. Der bereits vorab alarmierte Notarzt war sofort zur Stelle, konnte das Leben des 46-Jährigen aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an Ort und Stelle.
Die Ermittlungen zum Tathergang laufen. Zudem hat die Ermittlungsstelle des Innenministeriums Untersuchungen zum polizeilichen Waffengebrauch aufgenommen.
