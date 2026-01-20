Salzburg-Stürmer glaubt nach Seuchenjahr an Wende

Sein erstes Jahr bei den Bullen beschreibt er als „nicht optimal“. Doch aktuell gehe es für ihn wieder bergauf. „Das Gute ist, dass ich jetzt fit bin, mich gut fühle und alles ins nächste Halbjahr investieren werde, damit wir unsere Ziele mit dem Klub erreichen.“ Das wird er auch dringend müssen. Denn im Sommer läuft sein Vertrag aus, das bereitet ihm jedoch (noch) keine Sorgen. „Ich bin nach wie vor hochmotiviert. Und ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor allem bei Stürmern können ein paar Tore und Assists sehr schnell sehr viel verändern.“