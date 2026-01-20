Trump räumt möglichen Fehler der Behörde ICE ein

„Ich hoffe, er sieht das immer noch so“, sagte der Republikaner weiter. Zuvor hatte seine Regierung Good als „inländische Terroristin“ dargestellt, die von einem Polizisten aus Notwehr mit drei Schüssen getötet worden sei, nachdem sie ihn „überfahren“ habe. Videoaufnahmen zeigen jedoch, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten weg steuerte. US-Behörden gaben an, dass die 37-Jährige die Straße blockiert habe und Aufforderungen nicht nachgekommen sei. Good und ihre Ehefrau waren gerade unterwegs, um Nachbarinnen und Nachbarn zu unterstützen.