Müllsack übergestülpt

Mörder bei Angriff auf Häftling als Lebensretter

Gericht
20.01.2026 15:34
Der 21-Jährige vor einem halben Jahr bei seinem Mordprozess. Am Dienstag sagte er zu einem ...
Der 21-Jährige vor einem halben Jahr bei seinem Mordprozess. Am Dienstag sagte er zu einem Verbrechen in der Krankenstation der Justizanstalt Wien-Josefstadt aus.(Bild: Krone KREATIV/Sophie Pratschner, Andi Schiel)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Laut Staatsanwaltschaft Wien fesselte ein 18-Jähriger in der Justizanstalt Josefstadt im August 2025 einen Haftkollegen und wollte diesen mit einem Plastiksack töten. Doch ein 21-jähriger Mitinsasse, der selbst eine furchtbare Vergangenheit hat, schritt ein.

Vor einem halben Jahr saß er selbst vor einem Geschworenengericht. Wegen eines schrecklichen Verbrechens, das er in Wien im Februar 2025 begangen hatte. Als er in einem unbeschreiblichen Gewaltausbruch seine 47-jährige Bekannte, die er zum Drogenkonsum getroffen hatte, totgeprügelt hat. 15 Jahre Gefängnis plus Anstaltsunterbringung fasste der junge Mandant von Top-Anwalt Rudolf Mayer für den brutalen Mord aus.

M. war angebunden und er hatte ein Plastiksackerl über den Kopf gestülpt. D. kniete auf ihm. Ich habe ihn gepackt und runtergerissen.

Der verurteilte Mörder als Zeuge

Am Dienstag muss er sich wieder den Fragen von Geschworenen stellen. Diesmal allerdings als Zeuge. Per Video zugeschaltet aus dem forensisch-therapeutischen Zentrum in Garsten wird er über den Vorfall am 14. August 2025 auf der Krankenstation der Justizanstalt Josefstadt befragt.

Anwalt Rudolf Mayer: „Mein Mandant wurde vom Lebensvernichter zum Lebensretter“
Anwalt Rudolf Mayer: „Mein Mandant wurde vom Lebensvernichter zum Lebensretter“(Bild: Gerhard Bartel)

„War von Desinfektionsmittel betrunken“
Dort teilte sich der Mörder das Krankenzimmer mit zwei weiteren erkrankten Insassen. „Als ich vom Onanieren auf der Toilette zurückkam, hab’ ich gesehen, wie D. auf M. gekniet ist. M. war angebunden und er hatte ein Plastiksackerl über den Kopf gestülpt.“ Er habe D. überwältigt und vom Opfer „runtergerissen“, das sich daraufhin mit letzter Kraft das Plastiksackerl vom Kopf ziehen konnte. Bei der darauffolgenden Rangelei erlitt Mayers Mandant einen Nasenbeinbruch.

Der 18-jährige Angeklagte soll einen Mithäftling gefesselt und einen blauen Müllsack über den ...
Der 18-jährige Angeklagte soll einen Mithäftling gefesselt und einen blauen Müllsack über den Kopf gestülpt haben.(Bild: Zwefo)

D. ist nun wegen versuchten Mordes angeklagt. „Lediglich durch das schnelle Eingreifen des N. habe das Opfer überlebt“, steht in der Anklage. Der Angreifer ist erst 18 Jahre alt, hat aber ein langes Vorstrafenregister. Eine Erklärung für die Tat hat der Wiener nicht. Aber: „Wir haben davor eine Flasche gestrecktes Desinfektionsmittel getrunken. Der Rausch ist immer mehr geworden.“ Nachsatz: „Ich wollte ihn nicht töten.“ – Das Urteil der Geschworenen: 15 Jahre Haft für Mordversuch plus Unterbringung, nicht rechtskräftig.

