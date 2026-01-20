Mörder bei Angriff auf Häftling als Lebensretter

„War von Desinfektionsmittel betrunken“

Dort teilte sich der Mörder das Krankenzimmer mit zwei weiteren erkrankten Insassen. „Als ich vom Onanieren auf der Toilette zurückkam, hab’ ich gesehen, wie D. auf M. gekniet ist. M. war angebunden und er hatte ein Plastiksackerl über den Kopf gestülpt.“ Er habe D. überwältigt und vom Opfer „runtergerissen“, das sich daraufhin mit letzter Kraft das Plastiksackerl vom Kopf ziehen konnte. Bei der darauffolgenden Rangelei erlitt Mayers Mandant einen Nasenbeinbruch.