Designchef Marc Lichte erklärt Audi Grandsphere

Dieses concept car von Audi gehört zu den auffälligsten Exponaten auf der IAA in München. Der Audi Grandsphere zeigt einerseits, wie sich das Design der Marke in den kommenden Jahren entwickeln wird, andererseits hat es erstaunliche technische Fähigkeiten. Außerdem soll er in den kommenden Jahren als Nachfolger des A8 auf den Markt kommen - bis zu 80 Prozent der Karosserie sollen es in die Serienproduktion schaffen. Hier im Video erklärt Audi-Chefdesigner Marc Lichte gemeinsam mit Markenleiter Henrik Wenders das Auto im Detail.