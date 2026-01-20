Kaltenegger könnte die Austria widerwillig retten!

Ex-Sponsor Helmut Kaltenegger könnte im drohenden Insolvenzverfahren – die Entscheidung fällt Richterin Gudrun Slamanig – die Austria Klagenfurt retten. Dass er dem kriselnden Zweitligisten Geld liefern muss, ist fix – so viel wird fließen! Aber: Im Gespräch mit der „Krone“ verlangt der Chef von TGI-Gold endgültig 700.000 Euro zurück und droht dem violetten Gesellschafter Zeljko Karajica mit Insolvenz- & Strafantrag. . .