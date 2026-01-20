Kaltenegger könnte die Austria widerwillig retten!

LIVE: Real in Torlaune, Dortmund droht Pleite
Champions League
Ex-Sponsor Helmut Kaltenegger könnte im drohenden Insolvenzverfahren – die Entscheidung fällt Richterin Gudrun Slamanig – die Austria Klagenfurt retten. Dass er dem kriselnden Zweitligisten Geld liefern muss, ist fix – so viel wird fließen! Aber: Im Gespräch mit der „Krone“ verlangt der Chef von TGI-Gold endgültig 700.000 Euro zurück und droht dem violetten Gesellschafter Zeljko Karajica mit Insolvenz- & Strafantrag. . .
Helmut Kaltenegger hatte Austria Klagenfurt in der vergangenen Bundesliga-Saison noch die Lizenz gerettet – mit einer Finanzspritze in letzter Sekunde. Und jetzt? Könnte der Chef von TGI-Gold (vorerst) wieder zum Rettungsanker werden! Allerdings unfreiwillig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.