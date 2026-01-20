Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwurf der Täuschung

Signa-Mitarbeiter zeigen Benko und Ex-Chefs an

Wirtschaft
20.01.2026 20:50
Signa-Führung: René Benko mit den Holding-Chefs Marcus Mühlberger (m.) und Christoph Stadlhuber ...
Signa-Führung: René Benko mit den Holding-Chefs Marcus Mühlberger (m.) und Christoph Stadlhuber (re.)(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi EPA/Christian Bruna, Karl Schöndorfer Robert Jaeger)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Mehr als 20 ehemalige Mitarbeiter der Signa-Gruppe haben bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine umfassende Strafanzeige eingebracht. Der Kernvorwurf lautet: „Systematische Täuschung“. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Die Ex-Mitarbeiter werfen ehemaligen Entscheidungsträgern des  Pleite-Konzerns vor, im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms systematisch getäuscht, Rückzahlungen verweigert und einzelne Personen gezielt bevorzugt zu haben. Der geltend gemachte Schaden beläuft sich derzeit auf rund 2,8 Millionen Euro.

Der zentrale Vorwurf
Mitarbeiter und externe Projektpartner konnten sich über ein Treuhandmodell an der Signa Prime Selection AG beteiligen. Ein freier Verkauf der Aktien war vertraglich ausgeschlossen. Die einzige realistische Ausstiegsmöglichkeit bestand darin, die Aktien über eine sogenannte Put-Option an die Signa-Gesellschaften zurück zu verkaufen – zu einem offiziell ausgewiesenen Unternehmenswert (Net Asset Value, NAV). 

Obwohl zahlreiche Beteiligte ihre Put-Optionen in den Jahren 2022 und 2023 ordnungsgemäß ausgeübt hatten, blieben die vertraglich zugesicherten Auszahlungen aus. Zugleich sollen andere Personen – insbesondere Führungskräfte oder dem Management nahestehende Personen – ihre Aktien sehr wohl, und teilweise noch kurz vor der Insolvenz, zu Geld gemacht haben.

Laut der Strafanzeige, die der „Krone“ und „News“ vorliegt, war der Signa-Gruppe bereits ab 2022 bekannt, dass sich zentrale Gesellschaften in einer massiven wirtschaftlichen Krise befanden und faktisch zahlungsunfähig waren. Diese Information sei gegenüber den Mitarbeiter-Aktionären jedoch bewusst verschwiegen worden, um Panik und massenhafte Rückverkaufsforderungen zu verhindern.

Selektive Auszahlungen und ein Bettelbrief
Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass im Jahr 2023 noch rund 2,8 Millionen Euro an einzelne, ausgewählte Personen ausbezahlt wurden, während der Großteil der Beteiligten leer ausging. Laut „Krone“-Recherchen soll der langjährige Signa-Holding-Chef Marcus „Unterschriften-August“ Mühlberger wenige Wochen vor der Pleite noch eine stattliche sechsstellige Summe eingestreift haben. Auch Ex-Casinos-Chef und Signa-Aufsichtsrat Karl Stoss kassierte nach einem „Bettelbrief“ an Signa-Grüner René Benko eine knappe Million Euro ab.

Lesen Sie auch:
Signa-Gründer René Benko
Danke, Benko!
Signa: Jetzt werden Mitarbeiter zur Kasse gebeten
21.03.2025
Krone Plus Logo
6 Mio. Euro versenkt
Benko an Stiftung: „Das darf doch nicht wahr sein“
15.01.2026
Statt der U-Haft
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
13.01.2026

Namentlich genannt werden in der Strafanzeige mehrere ehemalige Geschäftsführer und Organträger der Signa-Gesellschaften, darunter Mühlberger und sein Co-Chef in der Signa-Holding, Christoph Stadlhuber. Zudem wird beantragt, auch die Rolle von René Benko, der laut Insidern und Ermittlern als möglicher faktischer Entscheidungsträger gilt, umfassend zu prüfen. Nach Aussagen mehrerer Beteiligter seien wesentliche Rückkaufs- und Auszahlungsentscheidungen zumindest unter Benkos Kenntnis erfolgt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
205.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.388 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.227 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
In Wien-Schwechat
Abflug der Billigflieger kostet 200 Flughafen-Jobs
Rüstungskooperation
Renault will nun Militärdrohnen herstellen
Vorwurf der Täuschung
Signa-Mitarbeiter zeigen Benko und Ex-Chefs an
Musk will Ryanair
Airline kontert und verkauft „Tickets für Idioten“
Unglaubliches Plus
Diese Landsleute stürmen die Tiroler Skigebiete
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf