Signa-Mitarbeiter zeigen Benko und Ex-Chefs an

Namentlich genannt werden in der Strafanzeige mehrere ehemalige Geschäftsführer und Organträger der Signa-Gesellschaften, darunter Mühlberger und sein Co-Chef in der Signa-Holding, Christoph Stadlhuber. Zudem wird beantragt, auch die Rolle von René Benko, der laut Insidern und Ermittlern als möglicher faktischer Entscheidungsträger gilt, umfassend zu prüfen. Nach Aussagen mehrerer Beteiligter seien wesentliche Rückkaufs- und Auszahlungsentscheidungen zumindest unter Benkos Kenntnis erfolgt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.