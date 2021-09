Renault Mégane Electric: Wo er den VW ID.3 abhängt

Die größere Batterie bietet eine WLTP-Reichweite von 470 Kilometern, in 30 Minuten soll sie von 15 auf 80% aufgeladen sein. Hohe Realreichweiten verspricht die im Vergleich zum Renault Zoe 30 Prozent effektivere (bei -10 Grad) Wärmepumpe, außerdem werden Batterie- und Motorwärme für die Heizung genutzt. Hat man das Navi aktiviert, wird der Akku vor dem nächsten Ladestopp automatisch vorkonditioniert, was die Effizienz steigert. So soll dadurch etwa die Strecke Paris-Amsterdam mit zwei statt drei Ladestopps zu bewerkstelligen sein. Geladen wird an Schnellladern mit maximal 130 kW Gleichstrom, mit Wechselstrom je nachdem an welcher Quell mit 2,3/3,7/11 kW einphasig oder 22 kW dreiphasig (an öffentlichen Ladesäulen).