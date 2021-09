Peinlich oder kreativ? So wird die IAA beworben

„What Will Move Us Next“ ist der Titel des Werkes. Es zeigt ein fiktives Start-up, das Hund per Drohne Gassi schicken will. Was handwerklich tadellos gemacht und anfangs für sich genommen auch ganz witzig ist, wird schnell langweilig. Und die Pointe ist nicht einmal eine eigene Erfindung, sondern findet sich in einem fünf Jahre alten Clip auf YouTube: